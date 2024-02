Violenza in centro: "Aggredita in piazza da una baby gang. Volevano anche soldi"

Avvicinata in centro da alcuni minorenni che prima le hanno chiesto se aveva dei soldi da dargli e poi, dopo il suo rifiuto, uno ha tirato fuori un distintivo e le ha detto: "Sono un poliziotto, lei è in stato di fermo". Potrebbe sembrare un brutto scherzo di Carnevale e invece è accaduto davvero, ad una donna di 65 anni, giovedì, in piazza Pertini. La cittadina, che preferisce rimane anonima, è rimasta scioccata da quanto le è accaduto e anche preoccupata che altre persone, magari più indifese rispetto a lei, possano vivere la stessa brutta esperienza. Così si è rivolta al Carlino per raccontare l’accaduto e mettere in guardia altri cittadini che si trovano a passare nella stessa piazza. "Quella era una baby gang – racconta la vittima, 65 anni, ancora interdetta per quanto vissuto in pochi minuti in un pomeriggio in cui era andata in centro per svolgere delle commissioni – e i toni erano molto intimidatori. Mi trovavo in piazza Pertini, avevo appena parcheggiato l’auto nel parcheggio sotterraneo e mi stavo dirigendo in corso Garibaldi. In piazza un ragazzino che avrà avuto al massimo 14 anni mi è venuto incontro e mi ha chiesto subito dei soldi. Gli ho detto che non avevo nulla da dargli e ha insistito. Ho accelerato il passo ma ne è arrivato subito dopo un altro, avrà avuto 13 anni, che ha tirato fuori un distintivo per dirmi che era della polizia ed ero in stato di fermo. Mi sono iniziata a preoccupare ma ho cercato di non darlo a vedere e ho mantenuto la calma. Non era una situazione da scherzo ma da minacce. In piazza, a quell’ora, erano le 16.45, non c’era nessuno se non due giostrai, in lontananza. Ho avuto la prontezza di rispondere che io ero un ufficiale di polizia, anche se non lo sono, l’ho fatto per difendermi e impaurirli. Poi gli ho detto che dovevano smetterla perché mi stavano importunando. Non è servito".

I due ragazzini hanno iniziato a dire alla donna che doveva dimostrare di essere una poliziotta. "Facci vedere i documenti, dai tirali fuori" le hanno risposto girandole attorno. "Avevano un fare minaccioso – continua – gli ho risposto che non dovevo far vedere loro proprio nulla, ho insistito a farli smettere dicendo anche che avevo un marito avvocato" . A quel punto, si è avvicinata anche una ragazzina, era con i due minorenni. La donna si è sentita accerchiata.

"In lontananza c’erano due giostrai – continua la 65enne – non hanno fatto niente. Ho avuto la percezione di essere in pericolo. Non so perché si sono avvicinati a me per chiedermi dei soldi, forse perché avevo una borsa con me e un anello molto grande al dito e con dei brillantini". Alla fine la donna è riuscita ad allontanarsi dalla piazza e ha telefonato alla polizia raccontando l’accaduto.

"Ho detto che c’erano dei minorenni in piazza – dice – mi è stato risposto che erano a loro noti e ho visto arrivare una pattuglia. Credo che sporgerò denuncia. Non avevano paura di nulla quei tre. A me hanno creato inquietudine, credo non fossero italiani, avevano la pelle olivastra anche se parlavano italiano. Io ho avuto la prontezza ma se al posto mi ci fosse stato un anziano? Cosa avrebbero fatto? Spero che non lo facciano più e che la mia telefonata alla polizia abbia contribuito a correggere il loro atteggiamento". Dopo un paio d’ore la donna è tornata al parcheggio Stamira dove aveva lasciato l’auto. "Uno di quei ragazzini era ancora in piazza – conclude la 65enne – non mi ha detto più nulla".

Marina Verdenelli