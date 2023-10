Violenza in centro: "Voleva aggredirmi io ho solo reagito. Ma ora chiedo scusa"

"Siamo persone civili, il mio compagno non è un delinquente, si spezza la schiena per lavorare. Ma le pare normale che uno va a pulire la strada e si ritrova con una denuncia addosso? Lui vuole solo mantenere la famiglia". A parlare, è Noemi, la compagna del netturbino che ha colpito con un pugno un anziano di circa 60 anni, tre giorni fa. L’episodio è accaduto in via Carducci, a pochi metri da piazza Roma per colpa di un furgoncino della spazzatura a bordo strada. Il conducente di una Mercedes non è riuscito a passare, ha danneggiato un’auto in sosta ed è sceso per fare delle rimostranze all’operatore. Lui non ci avrebbe visto più e l’avrebbe colpito con un pugno, per poi fuggire. "Non è andata nel modo in cui hanno scritto i giornali".

Noemi e il compagno convivono in un’abitazione di Falconara, insieme ai loro figli, di 1 e 3 anni. "Purtroppo, c’è da avere paura a girare per strada" – dice lei, che parla a nome del compagno. Decisiva la testimonianza di quanti hanno assistito alla scena: la polizia locale e i carabinieri hanno incastrato il 28enne. "Il mio ragazzo non è fuggito e non voleva colpire il signore. Lui stava spazzando a terra, era di spalle. La Mercedes andava veloce, non si è fermata. Poi, ha sentito la voce di qualcuno che gli andava incontro. L’anziano gli ha detto ‘Ora ti faccio vedere io’. Il mio compagno si è voltato e si è ritrovato davanti un omone. Nel timore di essere aggredito, ha reagito, ma non voleva. Poi, è salito sul furgone ed è andato via per paura di ulteriori reazioni. Non è fuggito, è andato in ditta a farsi la doccia, poi è tornato a casa, ha letto gli articoli e ha avvertito il responsabile. Voleva andare in caserma, ma il capo gli ha consigliato di andare l’indomani in ditta. Bastava chiedere gentilmente di spostare il camioncino, mai avrebbe colpito un 60enne, non si è reso conto dell’età. Io ho dei nonni anziani, mi spiace. Il mio ragazzo ha problemi con l’ansia da quando il cugino è morto accoltellato in un parcheggio. I certificati medico-psichiatrici parlano chiaro, li esibiremo in tribunale".

Il 28enne è parte di un contratto interinale e lavora in AnconAmbiente da agosto: "Diverse volte la gente gli urla contro, ma lui non ha mai reagito, è una persona calma. È pentito di ciò che ha fatto, vorrebbe scusarsi. È pronto a risarcire quell’uomo, ma AnconAmbiente non c’entra. È una bega tra comuni cittadini. Se lo licenzieranno, troverà un altro lavoro, non si è mai tirato indietro, ma ora non è sospeso dal servizio". I vertici dell’azienda hanno annunciato provvedimenti. La denuncia per omissione di soccorso è già scattata, quella per lesioni è a querela di parte.

Nicolò Moricci