"Violenza in classe, arresto in flagranza"

"Abbiamo fortemente voluto questo tavolo, che è stato formalmente costituito e che dovrà suggerire buone pratiche nella lotta contro il bullismo. È veramente un passo in avanti importante". Parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, pronunciate ieri a Fermo durante la sua giornata marchigiana. L’esponente di Governo si è espresso così alla luce, martedì, dell’avvio del tavolo tecnico – con rappresentanti delle Istituzioni, esperti in psicologia, pedagogia e comunicazione digitale, associazioni, membri di Consulte studentesche e genitori – per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Una piaga sociale da estirpare, quella del bullismo. Si pensi, nelle Marche, al caso del giovane Leonardo, 15 anni appena che, il 13 ottobre scorso, si è tolto la vita a Montignano di Senigallia, dopo che avrebbe subito atti di bullismo. Valditara, inoltre, ha anticipato "un’altra norma che auspico fortemente", ovvero "quella che consente di procedere all’arresto in flagranza di reato di coloro che aggrediscono il personale scolastico". Ne ha già parlato con il ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Ci stiamo lavorando e spero che si possa portare presto sul tavolo del Consiglio dei Ministri", ha detto.