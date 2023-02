Violenza in famiglia per un’eredità contesa

di Marina Verdenelli

L’eredità di una parte della casa crea una faida familiare con una figlia arrivata al punto di prendersela con la madre invalida, affetta da cecità, e la sorella che ci viveva insieme. In più occasioni la donna, una anconetana di 59 anni, sarebbe piombata nell’abitazione contestando la suddivisione del patrimonio familiare e innescando litigi e minacce rivolte ai parenti fino a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. "Vedrai cosa vi capiterà da oggi in poi" avrebbe esordito in una delle incursioni. I familiari sarebbero stati intimoriti da lei al punto di chiudersi in casa con un chiavistello alla porta. Dopo tre episodi, accaduti a novembre del 2018, la 59enne è finita a processo con l’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In concorso con lei ci sono a processo anche il figlio, 30enne, e il marito, un 64enne osimano.

La tensione in famiglia sarebbe esplosa dopo la morte del padre delle due sorelle. L’abitazione, un appartamento diviso in due unità, nel quartiere di Capodimonte, spettava agli eredi diretti dell’uomo, la moglie e le due figlie. Per un periodo chi abitava la casa, l’anziana madre e una delle due figlie con il marito, avrebbero pagato un affitto alla sorella che non usufruiva dell’immobile. Con il tempo però i rapporti si sarebbero compromessi. L’imputata voleva poter avere accesso all’abitazione familiare, come loro, ma le sarebbe stato impedito. Anziché risolvere la questione affidandosi ad un giudice la donna avrebbe provato ad accedere alla casa, inveendo contro la sorella e la madre non vedente.

Tre gli episodi contestati. Il primo è del 9 novembre del 2018, quando i tre imputati si sarebbero diretti nell’abitazione a Capodimonte, cercando di entrare con le chiavi. Un tentativo che fallì perché furono chiamati i carabinieri. Madre e sorella si erano chiuse dentro con chiavistello. Il secondo episodio risale ad una settimana dopo. La 59enne sarebbe tornata all’attacco minacciando tutti gli occupanti, anche il cognato. "Vedrai cosa vi capiterà da oggi in poi". L’ultimo fatto risale a cinque giorni dopo. Tutti e tre gli imputati sarebbero tornati di nuovo sotto casa, cercando di entrare dentro ma fu chiamata la polizia.

In tribunale ieri sono state sentite la sorella dell’imputata, che si è costituita parte civile nel processo con l’avvocato Jacopo Saccomani insieme anche all’anziana madre cieca che ha 90 anni, e la nipote. Entrambe hanno riferito del clima di terrore che si era instaurato. La sorella ha detto che le incursioni avvenivano anche di notte. "Non dormivano più, io sono dovuta ricorrere anche ad uno psicologo – ha detto la donna davanti alla giudice Tiziana Fancello – Togliere la sicurezza ad una anziana è stato devastante". Gli imputati sono difesi dall’avvocato Dino Latini. Prossima udienza il 19 giugno per sentire l’anziana madre.