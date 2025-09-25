Violenza in piazza del Papa. Il bullo messo alla prova

Prende a bottigliate in testa un 18enne, in piazza del Papa, e per evitare il processo ora farà volontariato alla Caritas, per almeno sei mesi. Punito a metà un baby bullo che il 20 febbraio del 2022 scatenò il caos nel salotto buono della città. Il giovanissimo, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni, ha chiesto e ottenuto oggi, dal tribunale dei Minori, la messa alla prova presentata su richiesta del suo difensore, l’avvocato Marco Flavio Torelli. Se porterà a termine il percorso vedrà estinguersi il reato di lesioni senza essere processato. Era notte quando in piazza del Papa, lungo la salita che porta alla chiesa di San Domenico, era scoppiato un parapiglia. Il 17enne, stando alle accuse, aveva tirato fuori dal giubbetto una bottiglia di vetro, un superalcolico. Il giovanissimo si sarebbe avvicinato ad un ragazzo più grande, un 18enne, per dargli una bottigliata in testa. Dopo l’aggressione era fuggito. Il ferito aveva provato a reagire, voleva raggiungere il minorenne ma alcuni amici di quest’ultimo lo avevano bloccato e spinto a terra. Tornato a casa il 18enne si era messo a scrollare i social e guardando su Instagram aveva trovato il suo aggressore. Tra i due c’era stato uno scambio di messaggi anche minatori. "Ti ammazzo", gli avrebbe giurato il 17enne aggiungendo una serie di insulti. Il 18enne era dovuto andare in pronto soccorso per la ferita alla testa che non smetteva più di sanguinare. I medici gli avevano dato 7 giorni di prognosi e alcuni punti di sutura. Proprio i social erano stati fondamentali per la denuncia. I carabinieri, che avevano indagato sul caso, erano risaliti al 17enne, di origine nordafricana denunciato per lesioni personali e minacce.

ma. ver.