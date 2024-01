Violenza per i debiti. Droga, estorsioni e pestaggi. In tre finiscono in manette

Spacciavano droga e quando qualcuno non saldava il debito lo riempivano di botte per poi chiedere indietro la somma che lievitava fino a cifre spropositate, più del mille per cento. Per farsi dare il denaro le vittime erano costrette a fare finanziamenti pagando loro attrezzatura tecnologica di ultima generazione come tv e playstation. Non ha perso il vizio una famiglia di origine rom, arrestata a maggio del 2019, dalla Squadra mobile per l’operazione "San Lazzaro", incentrata nel quartiere del Piano.

A quattro anni dai fatti ieri sono finiti di nuovo in manette in tre: Angelo Spinelli, 55 anni, il figlio Guido Spinelli, 27 anni (entrambi di piazza d’Armi) e il nipote Antonio Spinelli, anche lui di 27 anni, di Falconara. La squadra mobile diretta da Carlo Pinto, che indagava su nuovi episodi da settembre scorso, ha dato esecuzione a tre misure cautelari emesse dal gip e con le quali è stato disposto il carcere per i tre Spinelli. Sono accusati di estorsione, tentata estorsione, lesioni personali e spaccio plurimo e continuato di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana.

L’indagine, "San Lazzaro 2", è iniziata dopo che il 1 settembre scorso una Volante della polizia aveva soccorso un 40enne aggredito ad Ancona. L’uomo, straniero, era finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni per una frattura orbitaria, ferite lacerocontuse e lesione dentaria secondaria. Aveva subito un pestaggio. Coordinati dal pm Andrea Laurino i poliziotti della squadra mobile avevano preso in mano l’accaduto e ricondotto il ferimento ad un debito di droga. Poi erano emersi altri due episodi di estorsione e uno tentato sempre perpetrati dagli arrestati, per le medesime motivazioni, in danno di altre vittime. In uno degli episodi di estorsione, a fronte di un debito di droga di 300 euro, gli arrestati avrebbero minacciato la persona offesa dicendo che il debito era lievitato fino a 4mila euro e quindi l’avrebbero costretta a recarsi con loro in un centro commerciale per accendere a garanzia un finanziamento per l’acquisto di un televisore 75 pollici e due consolle playstation 5.

L’attività investigativa ha accertato una ventina di episodi di spaccio di droga attribuiti al 55enne per le vie del centro cittadino, alcuni dei quali in concorso con un 33enne italiano denunciato a piede libero. La polizia ha perquisito anche le abitazioni degli arrestati. Le accuse sono tutte da dimostrare.