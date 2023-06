Violenza ripetuta in mezzo alla strada: Daspo per un 28enne

Aveva commesso episodi di violenza, sulla pubblica via, per questo ieri i carabinieri della Tenenza di Falconara hanno notificato un daspo urbano ad un 28enne falconarese che ora dovrà girare alla larga dal centro cittadino. La settimana scorsa il giovane era stato sorpreso ubriaco, mentre danneggiata cose pubbliche. In passato era stato già investito da un daspo per episodi analoghi. Sempre a Falconara i carabinieri hanno denunciato un 26enne marocchino, controllato alla stazione ferroviaria, su cui pendeva un provvedimento di espulsione. Ad Ancona invece i carabinieri della Compagnia, durante il controllo del fine settimana, ha trovato cittadini ubriachi, anche alla guida dei veicolo. Sono state denunciate due persone, un 59enne e un 31enne. Il primo è stato trovato dai carabinieri di Brecce Bianche, nella notte tra ieri e sabato. I militari hanno notato una Alfa Romeo 159 che procedeva in modo irregolare e così l’hanno fermata. Alla guida c’era un 59enne, trovato positivo all’alcool. Aveva un tasso tre volte superiori al limite. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. In via Flaminia è stato controllato poi un 31enne rumeno. Anche lui guidava in stato di ebbrezza. A Senigallia due i giovani trovati positivi all’etilometro nel weekend: un 21enne di Jesi è stato fermato in via Podesti. Gli è stata anche ritirata la patente. Un 23enne di Castelbellino sanzionato con decurtazione di punti sulla patente.