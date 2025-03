Violenza sessuale su una 15enne in spiaggia: 35enne arrestato a Tenerife

Ancona, 11 marzo 2025 — Sono stati localizzati all’estero e arrestati tre latitanti, condannati in Italia in via definitiva, ritrovati dai carabinieri del Nucleo investigativo del reparto operativo di Ancona. L’episodio più grave riguarda una violenza sessuale ai danni di una ragazza, allora 15enne, a Portonovo nel 2009. L’uomo è stato arrestato a Tenerife.

Coordimento delle indagini internazionali

Le indagini sono state coordinate dal tenente colonnello Carmine Elefante del comando provinciale di Ancona, guidato dal colonnello Roberto Di Costanzo, col supporto della Procura generale presso la Corte d'Appello di Ancona, guidata da Roberto Rossi. Al momento due di loro sono stati già estradati in Italia dall'Albania e dalla Spagna, mentre la terza, una 52enne nigeriana, è in attesa del provvedimento in Olanda.

È giusto l'esito di "un lavoro di indagine certosino che ha permesso di individuare e catturare i latitanti in raccordo e interscambio informativo con le forze dell'ordine straniere”, illustrato nel corso di una conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri, alla presenza del procuratore generale Rossi. Si è trattato di un lavoro di 'intelligence' che prosegue dal momento "che sono un centinaio i casi di persone condannate in via definitiva ma irreperibili, di questi alcune decine — ha rivelato il procuratore — riguardano reati gravi".

Violenza sessuale di gruppo a Portonovo

Ciro Troilo, italiano di San Severo (Puglia), 35 anni, arrestato a Tenerife. Troilo è stato condannato in via definitiva a 6 anni, 7 mesi e 20 giorni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Il reato è avvenuto con il coinvolgimento di una quindicenne a Portonovo (Ancona), il 20 luglio 2009. La giovane è stata abusata a causa delle condizioni di inferiorità fisica e psichica in cui si trovava, avendo bevuto una grande quantità di alcol.

Tra i reati commessi da Troilo c'era anche la produzione, la vendita e l’acquisto di stupefacenti. È stato individuato in Francia dalla Compagnia di Ancona, trasferendosi poi in Spagna per motivi lavorativi. Dopo l’arresto, è stato estradato in Italia l’11 dicembre scorso e portato al carcere di Rebibbia, con una pena che scadrà a luglio 2031.

Gli altri due arresti per furto e traffico di droga