Violenza sessuale e lesioni. Fermato un condannato

Violenza sessuale aggravata, maltrattamenti in famiglia, e lesioni personali: rintracciato e arrestato dalla polizia un pregiudicato che doveva scontare una condanna a 4 anni e mezzo di carcere. L’uomo, un 36enne italiano, è stato fermato nel corso della mattinata di venerdì scorso dalla squadra mobile. La pena riguarda un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, a seguito di una sentenza del Tribunale di Ancona emessa nel dicembre del 2022, riformata da una sentenza della Corte d’Appello di Ancona e confermata dalla Corte di Cassazione. I reati sarebbero stati commessi nel capoluogo marchigiano dal luglio 2020 al febbraio 2021. L’arrestato, in quel periodo, si è reso protagonista in città di una serie di maltrattamenti nei confronti della convivente, sottoposta a continue sofferenze fisiche e morali e a un regime di vita intollerabile. In particolare la donna veniva ripetutamente ingiuriata, l’uomo le impediva di frequentare gli amici e le controllava il cellulare per sapere con chi mantenesse i contatti e, in più occasioni, la picchiava con schiaffi, calci e spinte al volto provocandole ferite al volto. In una circostanza, dopo averla presa a schiaffi, l’ha bloccata sul divano afferrandola per i polsi costringendola a subire un rapporto sessuale. A fronte di questi fatti il Gip presso il Tribunale di Ancona aveva emesso nei confronti del soggetto un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento a una distanza di almeno 250 metri alla vittima e di comunicare con lei attraverso il telefono e internet.