Palpeggiata al corso aziendale. Il tutor finisce a processo: "Ho solo imitato Patch Adams"

Ancona, 12 gennaio 2023 – Palpeggiata durante un corso di formazione aziendale denuncia il tutor e lo fa finire a processo per violenza sessuale aggravata. Per la lavoratrice l’uomo avrebbe allungato le mani più volte nel corso della correzione di un test valutativo, molestie gratuite. Per il consulente era solo terapia. "Ho preso spunto da Patch Adams", ha sostenuto l’imputato, alludendo al famosissimo dottore americano che gira negli ospedali con un naso da clown e che adotta la clownterapia per curare i malati anche con l’umorismo e gli abbracci.

A giudizio, davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi, c’è un 65enne, pesarese, difeso dall’avvocato Mauro Mengucci. La lavoratrice, una 47enne anconetana, dipendente di una azienda che opera nel settore alimentare, si è costituita parte civile con l’avvocato Laura Versace. Nell’udienza di ieri sono stati sentiti sia la vittima che l’imputato.

Il fatto oggetto del processo risale al 27 agosto del 2021 e sarebbe avvenuto in azienda, durante la valutazione di un test che era stato mandato via mail a tutti i lavoratori. La procedura rientrava in un corso di formazione che periodicamente il personale deve fare. Ad occuparsene era stata una società esterna alla ditta per cui la vittima lavora da diversi anni. La 47enne era stata fatta sedere nella sala riunioni. "Proprio di fianco al consulente – ha raccontato la vittima in aula – mi ripeteva di stare tranquilla poi ha iniziato ad accarezzarmi una mano. Inizialmente l’ho preso come un gesto paterno ma non lo era. Mi ha messo la mano sulla gamba, poi è passato a toccarmi un ginocchio, mi accarezzava la pancia e l’inguine. Mi ha detto di scavallare anche la gamba. Mi sono irrigidita, ero come paralizzata non so perché non sono uscita subito da quella stanza. Mi sono sentita violentata".

Il consulente le avrebbe anche preso una mano, stando al racconto della donna, per metterla sul ginocchio di lui, poi l’avrebbe anche abbracciata e palpato il sedere. "Mi disse ’non ti posso baciare – ha riferito sempre in aula la vittima – perché abbiamo il naso che ci difende’".

Tutto questo sarebbe successo quando i due erano soli perché un collaboratore era uscito dalla stanza per una telefonata. Solo dopo pochi giorni ha sporto denuncia confidandosi con amiche e con il compagno.

Diversa la versione dell’imputato. "Sono innocente – ha sostenuto – la signora quando è entrata si è seduta accanto a me. La mano sulla gamba? E’ per creare una forma di contatto. La sua mano sul mio ginocchio? Lei era d’accordo. Nel mio mestiere, in questi colloqui, cerchiamo di creare un equilibrio tra noi e il candidato per creare empatia. Non le ho toccato il sedere, l’abbraccio sì, l’ho imparato in una esperienza fatta a Rimini con Patch Adams. Ho aperto le braccia, lei mi è venuta incontro spontaneamente". Prossima udienza il 21 marzo.