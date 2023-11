Violenza sulle donne, agenti tra la gente per la prevenzione

Nell’ambito della campagna informativa relativa alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il personale del Commissariato di Senigallia ha allestito un punto informativo, originariamente previsto in Piazza Roma e poi spostato presso il Centro Commerciale "Il Molino" per le avverse condizioni meteo. Gli operatori del Commissariato hanno distribuito centinaia di opuscoli informativi ed incontrato decine di persone con le quali si è discusso del problema relativo alla violenza di genere. L’impegno della Polizia è costante nel prevenire e reprimere laviolenza di genere.