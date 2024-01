Violenza sulle donne e truffe: casi in crescita

I reati come i furti sono in calo in Valmusone ma le truffe sono aumentate, specialmente ai danni delle fasce più deboli. È iniziato il 2024 e i Carabinieri della Compagnia di Osimo tracciano un bilancio dell’attività svolta durante l’anno appena trascorso. Sul territorio il Reparto coordina l’attività del Nucleo Operativo e Radiomobile della sede e di otto Stazioni che operano su 10 comuni. Mille e 392 sono le telefonate giunte alla Centrale Operativa sulla linea di emergenza, a cui è corrisposto, quasi sempre, un intervento sul territorio. Il 2023 ha fatto registrare un calo dei delitti denunciati all’Arma, in diminuzione del 12 per cento rispetto all’anno precedente (da mille e 746 a mille e 535). Significativo è stato anche il decremento dell’8% dei furti (da 566 a 519), compresi quelli in abitazione, che sono passati da 111 a 101. Ha segnato un trend in crescita invece il fenomeno delle truffe, aumentate del 37% (da 233 a 321), anche a causa dell’aumento di quelle consumate nell’ambito degli acquisti online. Oltre a quelli sono emerse nuove modalità di truffa, celate dietro richieste provenienti da sedicenti operatori di istituti di credito o assicurativi o da società che erogano servizi su abbonamento. Sono state arrestate 174 persone mentre sono 692 quelle denunciate. Nel settore della violenza di genere è stato rilevato un incremento di reati, minacce, percosse, lesioni personali, maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi e atti persecutori (stalking). Seimila e 820 i pattugliamenti svolti per attività di vigilanza e pronto intervento eseguendo 13mila e 313 controlli complessivi (12mila e 260 veicoli) e identificando 16mila e 666 persone. Durante i controlli alla circolazione stradale sono state elevate 647 contravvenzioni per le violazioni al codice della strada, di cui 25 per guida in stato di ebbrezza e in un caso per uso di sostanze stupefacenti.

Altrettanto importante è stata l’attività svolta nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’arresto di nove persone, 14 denunce e 34 segnalazioni alla Prefettura di altrettanti assuntori di droga. Sono stati complessivamente sequestrati circa nove chili di sostanze stupefacenti. Tanti i servizi svolti, anche con l’ausilio delle unità cinofile, nei pressi delle scuole. L’indagine di più grande rilievo è stato l’omicidio dell’albanese 23enne colpito mortalmente al petto con la fiocina il 27 agosto a Sirolo: l’autore è stato rintracciato a Falconara dai militari.

Silvia Santini