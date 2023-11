Violenza sulle donne: flash mob e iniziative

Verso il 25 novembre. Falconara prepara un flash mob con musica e lettura di poesie, un convegno per illustrare tecniche base di difesa personale, un concerto e la proiezione di un film. "Queste iniziative, fortemente volute da tutta l’amministrazione, sono solo il punto di partenza di un percorso che inizia dall’educazione dei nostri figli. Per questo stiamo istituendo la Commissione comunale delle Pari opportunità e organizzando iniziative in collaborazione con le scuole".

È l’annuncio dell’assessore Ilenia Orologio, a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una Giornata che assume grande valore, alla luce degli ultimi e purtroppo sempre più frequenti tragici fatti di cronaca.

"L’amore non è violenza", continua Orologio, ricordando anche che "da anni è attivo lo sportello Frida, proprio per sostenere le donne sotto diversi aspetti. È aperto tutti i giovedì dalle 9 alle 13 nei locali di via IV Novembre 5. È importante denunciare qualsiasi forma di abuso, che sia verbale o fisico. Chi ha necessità può contattare i Servizi sociali del Comune, il numero verde 1522, gli psicologi scolastici, gli insegnanti, gli amici. Non siamo soli". Nel dettaglio del calendario, si parte domani alle 21 al Centro Pergoli: nel corso della serata, presentata da Orietta Palanca, un gruppo di lettori reciterà poesie a tema, letture accompagnate dalla musica di Cristina Corradini e Augusto Celsi. L’ingresso è gratuito e i partecipanti potranno prendere parte a un flash mob per dire simbolicamente basta alla violenza di genere.

Per venerdì alle 18, invece, l’associazione Ipts in collaborazione con il Comune ha organizzato un convegno all’auditorium Fallaci, a Castelferretti, dal titolo ‘Donne al sicuro’. Gli esperti offriranno nozioni e prove pratiche di difesa personale. Sabato alle 21 l’appuntamento è all’auditorium Marini di via Marsala: la scuola di musica Federico Marini in collaborazione con il Comune ha organizzata la serata dal titolo ‘Io non ho paura’. Verranno eseguiti brani musicali intervallati dalla lettura di testi composti dalle allieve della classe del maestro Angela De Pace. Martedì 28 novembre, infine, all’auditorium Fallaci sarà proiettato il film ‘Un altro domani - Indagine sulla violenza nelle relazioni affettive’. Si tratta di un docufilm di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi. Anche in questo caso la partecipazione è libera.