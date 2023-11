"Violenza sulle donne, i dati sono allarmanti"

"Il telefono squilla ogni giorno, sono sempre di più e sempre più giovani, soprattutto neomaggiorenni e ventenni le donne vittime di violenza che si rivolgono al nostro sportello. Quaranta donne ci hanno chiesto aiuto da gennaio ai giorni scorsi. Solo in questi ultimi mesi sei donne sono state messe in protezione". Dati allarmanti quelli che arrivano dallo sportello antiviolenza casa delle donne di Jesi, per bocca della sua presidente Paola Moreschi.

"Alle 40 donne che si sono rivolte a noi da inizio anno – spiega Paola Moreschi - vanno aggiunte le tante altre che già stanno seguendo un percorso avviato lo scorso anno. Il dato particolare di quest’anno è che sono sempre più giovani e per la maggior parte italiane. Quasi tutte subiscono violenza fisica o psicologica da parte del partner o dall’ex, ma anche da un familiare: padre o fratello. Il dato allarmante – aggiunge – è che la violenza si sta brutalizzando sempre più ed è sempre più penetrante. È sempre più presente. Solo in questi ultimi mesi ben 6 donne sono state messe in protezione, una procedura che parte quando c’è la valutazione che la donna sta correndo un rischio molto elevato per l’incolumità fisica e psicofisica, in accordo con la donna". Proprio ieri in Comune alla presenza della Casa delle Donne, delle associazioni e del sindaco Lorenzo Fiordelmondo la presentazione del ricco calendario di iniziative che si svolgeranno in città in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donna. "C’è una assenza culturale sul tema della eguaglianza di genere nella nostra società – ha detto Fiordelmondo ricordando i femminicidi di Concetta Marruocco e di Giulia Cecchettin – temi chiave credo siano quelli del possesso, perché in un contesto dove tutto si trasforma in oggetto finiscono per diventare tali anche le persone, e del linguaggio su cui come amministratori stiamo lavorando. Per questo come Comune, in collaborazione con Teatro Cocuje e Amnesty International – Antenna Jesi, si è inteso proporre l’appuntamento con le parole di Michela Murgia".

Domani alle 18 a Palazzo dei Convegni letture dal libro "Sta zitta" di Michela Murgia. L’indomani alle 18 a Palazzo dei Convegni l’incontro "Le parole non bastano", a cura di Fidapa e Rotary Club Jesi. ospite Elisa Di Francisca. Sempre venerdì, alle 21.15 a Palazzo Pianetti "Tulipano rosso di sangue", testo di Valeria Carnevali, con la musica della violinista Serena Cavalletti e del chitarrista Marco Monina, per la mostra di Anahita H. Dowlatadi, artista iraniana e jesina d’adozione. E poi tanti altri eventi.

Sara Ferreri