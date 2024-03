Violenza sulle donne. In cento per Morizio

Grande partecipazione per il convegno promosso dall’Anvu sul Codice Rosso alla biblioteca francescana di Falconara Marittima, tenutosi proprio venerdì in occasione della Giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne. Oltre cento persone provenienti da tutte le regioni dell’Italia centrale hanno ascoltato la relazione di Franco Morizio, collaboratore del generale Garofano in tanti dei casi giudiziari nazionali. Lo stesso ha relazionato sulle normative del Codice Rosso e della legge Cartabia. Anna Grasso, presidente regionale Anvu e dell’associazione Libertas Falconara, ha invece parlato delle modifiche della legge Roccella, in quanto referente del Codice Rosso nel territorio. La presidente nazionale Anvu Silvana Paci ha parlato della riforma della Polizia locale e dei numerosi compiti espletati quotidianamente dagli agenti, mentre il vicepresidente nazionale Roberto Benigni ha moderato il dibattito relazionando sui dati Istat relativi alla violenza di genere. Dati che denotano una situazione da non sottovalutare, dunque sono quanto mai opportuni momenti di riflessione e sensibilizzazione per contrastare la tremenda e contemporanea piaga sociale della violenza sulle donne.