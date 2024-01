Violenza sulle donne. Lasciato perché geloso perseguita la sua ex: altro stalker ammonito

Lo aveva lasciato perché la gelosia si stava trasformando in violenza. Un rapporto d’amore degenerato dove lei, una donna di mezza età, si era sentita in pericolo. Lui l’avrebbe controllata su tutto. Se usciva, se lavorava, se incontrava semplici amici. Non voleva avesse una propria vita al di fuori di quella con lui. Così lo aveva lasciato. Porre fine alla relazione però non era servito ad allontanare l’ex dalla sua esistenza. Lui ha provato in tutti i modi a riconquistarla ma con modi tutt’altro che gentili. Se la donna non rispondeva al telefono erano scenate. Quando non veniva assecondato lui, un 60enne di un comune limitrofo ad Ancona, si incollava al cellulare per inviarle centinaia di messaggi al giorno, sia scritti che vocali. "Vediamoci, devi parlarmi, voglio vederti", il contenuto di alcuni sms spediti a tutte le ore del giorno e della notte. Bramava un chiarimento ma i toni delle richieste erano spesso violenti tanto che la donna non si è mai prestata a quell’ultimo incontro che spesso può essere anche fatale.

La vittima, una professionista avviata, si è rivolta direttamente alla polizia per denunciare i comportamenti molesti e persecutori che avevano ormai superato ogni limite accettabile. L’ex è arrivato al punto di pedinarla per vedere dove andava e di presentarsi sul posto di lavoro creando più di una situazione di imbarazzo.

Il questore Cesare Capocasa ha emesso nei confronti del 60enne un ammonimento per stalking. Il provvedimento è stato notificato all’uomo martedì scorso e gli intima di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva o la sua posizione si aggraverà fino a compromettere anche la libertà personale. Non è il primo ammonimento che viene emesso nei confronti di partner aggressivi. Una forma di prevenzione che costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno dello stalking prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico. Qualora un soggetto già ammonito continui a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile dall’ufficio di polizia, senza che occorra una specifica querela della vittima.