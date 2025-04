Violenza sulle donne, una sala protetta: "Una mattanza, i numeri sono inquietanti"

Inaugurata nella sede del Commissariato di Polizia di Senigallia la Sala degli Incontri Protetti. Da ieri le donne che decideranno di denunciare la violenza subita potranno contare su un ambiente confortevole allestito nelle sale del Commissariato dove ieri, al taglio del nastro erano presenti il Questore Cesare Capocasa, il vice Questore Mabj Bosco, il Commissario Fabiano Arcangeli e una rappresentanza degli agenti che spesso si trovano impegnati a reprimere uno dei reati più diffusi: la violenza di genere. "E’un fenomeno strutturale – spiega il Questore Capocasa – occorre un deciso cambiamento culturale che si può esprimere attraverso una risposta di sistema ad un problema che è di sistema. È fondamentale la sensibilizzazione culturale, come è fondamentale creare una rete che possa riuscire a supportare le donne non solo durante la denuncia, ma anche successivamente. Io mi preoccupo sempre che la vittima non venga lasciata sola dopo la denuncia, perché spesso è questo quello che accade. Ed è anche per questo motivo, oltre alla paura di ripercussione, che le donne sono restie a sporgere denuncia. Chiedo agli agenti che si sono occupati dei casi che riguardano la violenza di genere di chiamare, almeno una volta a settimana, la vittima per rassicurarla e soprattutto per farle capire che non è sola, che noi ci siamo". Un ambiente pulito quello allestito nelle sale di via Rosmini per far si che le donne possano sentirsi a loro agio: colori pastello e la sagoma di un albero in legno a dimostrare che la vita continua, così come i giochi per bambini e qualche peluche, perché non è raro che nelle famiglie dove le donne sono vittime di violenza, spesso lo sono anche i figli. "Si tratta di un reato che spesso viene consumato tra le mura di casa e con la repressione è difficile arginarlo, così come il bullismo – prosegue il Questore – serve personale formato e qualificato in modo da poter dare supporto. È una mattanza, è strutturale ed è bene che ci siano queste iniziative per invitare le donne a denunciare. I numeri per quanto riguarda la provincia di Ancona e non solo, sono inquietanti, numeri che uno Stato non può permettersi". La sala è già in funzione e da ieri mattina è pronta ad accogliere le donne vittime di violenza, un modo per farle sentire a loro agio e riprendere così sicurezza in se stesse in un momento difficile da affrontare. Al taglio del nastro era presente anche il sindaco Massimo Olivetti: "Voglio ringraziare il Commissariato di Sengiallia e il vice Questore Mabj Bosco per questa iniziativa – ha spiegato – un’iniziativa tangibile perché in questo momento storico, la violenza di genere è uno dei reati più diffusi e c’è bisogno di lavorare insieme per cercare di combatterlo. Rinnovo i ringraziamenti al personale del Commissariato al Questore Capocasa e al vice Questore Bosco che ad ogni necessità sono vicini all’Amministrazione comunale. Grazie di esserci sempre per tutti".