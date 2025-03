Violenze a moglie e amante: finisce a processo

Maltratta la moglie con violenze sia fisiche che morali offendendola come donna e minacciandola con frasi quali "tanto ti ammazzo, te la farò pagare, mi porto via i figli". Lo stesso comportamento però avrebbe riservato anche all’amante. Nel processo dove il marito è finito come imputato, per maltrattamenti aggravati in famiglia, ieri ha testimoniato la donna con cui l’accusato avrebbe avuto una lunga relazione mentre era ancora sposato.

"Quello che faceva a lei lo ha fatto anche a me – ha sostenuto la teste – quando mi alzava le mani mi diceva ‘non sei l’unica, anche lei le prende’. Si sentiva onnipotente, io non l’ho mai denunciato per paura ma ho sbagliato".

A giudizio, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Roberto Evangelisti, c’è un 52enne originario del Lazio. Vittima la ex moglie, 45 anni, campana, parte civile con l’avvocato Cesira Carnevali. La coppia ha vissuto a Fabriano nel periodo in cui la donna avrebbe subito percosse e offese. Dopo la denuncia il marito è finito a giudizio per maltrattamenti aggravati. Stando alle accuse lui le avrebbe fatto spesso piazzate quando tornando a casa e non la trovava. Uscendo a cercarla erano guai quando la vedeva. E’ successo alla cena aziendale perché la moglie era uscita senza aspettarlo e anche al pranzo del battesimo del figlio di una amica. Se non gli piaceva il pranzo cucinato avrebbe tirato i piatti addosso alla donna rimproverandola che non era capace nemmeno di stare ai fornelli.

L’escalation dei comportamenti più violenti vanno da settembre del 2021 a dicembre del 2022. L’uomo, difeso dall’avvocato Marsilda Aliu, sarebbe arrivato anche a sputarle in viso quando perdeva la ragione. A casa arrivava sempre arrabbiato, avrebbe avuto problemi sul lavoro, le attività intraprese non andavano bene. Un uomo aggressivo che rompeva oggetti, gridava, tutti in famiglia avrebbero avuto paura di lui. Non poteva essere contraddetto. Alla moglie le avrebbe impedito di truccarsi, non poteva fumare o bere alcolici se non era presente lui. Alcuni atteggiamenti riservati alla consorte hanno trovato conferma nella testimonianza della presunta amante.

"Avevo conosciuto entrambi per lavoro – ha detto la testimone – poi lui mi aveva convinto ad aprire una attività di mozzarelle ma sto ancora pagando i debiti che mi ha fatto fare. Era un uomo che si arrabbiava per niente. A me diceva che non ero una brava madre, non potevo truccarmi o indossare orecchini. L’ho frequentato dal 2013 al 2020. Quando la moglie è finita in una casa rifugio mi ha chiamato per dirmi ‘adesso possiamo stare insieme’ ma io non ne ho più voluto sapere". Prossima udienza il 1 ottobre per sentire l’imputato.

Marina Verdenelli