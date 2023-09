Violenze contro un poliziotto: arrestato un 35enne ricercato

Rintracciato e arrestato dai poliziotti un pericoloso pregiudicato nordafricano. Sabato scorso gli agenti del commissariato fabrianese hanno ricevuto dall’autorità giudiziaria l’ordine di procedere alla carcerazione di un 35enne africano da alcuni anni residente nella città della carta. L’esecuzione riguardava la condanna per un reato di violenza commesso nel 2020 in una località della Lombardia in danno di un poliziotto nell’esercizio delle proprie funzioni.

L’uomo era conosciuto dalle forze dell’ordine per avere altri pregiudizi penali sempre commessi con violenza (contro le forze dell’ordine, il patrimonio, le persone e la sicurezza pubblica) così l’esecuzione dell’ordine giudiziario ha mobilitato tre pattuglie del commissariato. Massima prudenza per fare in modo che le operazioni di cattura prevenissero fughe o azioni inconsulte del soggetto che potessero mettere in pericolo altre persone. Dopo aver ricercato l’uomo nei luoghi normalmente dal lui frequentati i poliziotti lo hanno beccato e arrestato mentre stava per rientrare a casa da solo.

Il 35enne non ha opposto resistenza e, dichiarato in arresto, è stato portato in commissariato. Qui, dopo le procedure di identificazione tecnica, l’uomo è stato portato al carcere di Montacuto per l’espiazione della pena di un anno e un mese. Ad espiazione compiuta, la posizione del 35enne sarà valutata in ordine al permesso di soggiorno posseduto e alla sua potenziale revoca e conseguente espulsione dal territorio nazionale.