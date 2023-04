Ancona, violenze sessuali su figlia e nipote: attacco di panico a scuola

Ancona, 15 aprile 2023 – Un attacco di panico avuto a scuola era stata la sua salvezza e quella della sua cuginetta. Sentendosi protetta e al sicuro una 13enne aveva trovato la forza di confidarsi con una insegnante facendo emergere il più orribile dei crimini: violentata dal padre. Stessa sorte l’uomo avrebbe riservato alla nipote, 11enne, la figlia di sua sorella. Doppi abusi in una casa fuori Ancona, commessi da un 50enne di origine asiatica, tra il 2015 e il 2017. L’uomo giovedì è stato portato a Montacuto dai poliziotti della Squadra mobile, la sezione specializzata per i reati a sfondo sessuale, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura ordinaria. Dovrà scontare una condanna definitiva a 4 anni e 8 mesi di carcere. Il processo per lui si è fermato alla condanna di appello che ora è diventata definitiva.

Dopo la denuncia partita prima dalla scuola e poi dalla ragazzina stessa, supportata dai servizi sociali, il 50enne non aveva mai avuto la libertà limitata. Era rimasto indagato a piede libero. In primo grado era stata la gup Paola Moscaroli, nel gennaio del 2020, a condannarlo in abbreviato alla stessa pena che ora deve scontare. Stando alle accuse, per avvicinare le due ragazzine, sceglieva il letto matrimoniale dove a volte capitava che dormivano tutti e tre insieme. Lì sarebbe stato facile sfilare loro il pigiama e toccarle nelle parti intime. Per la figlia, 13 anni appena all’epoca dei fatti, le molestie sarebbero durate addirittura anni. Per la nipote, 11enne, solo qualche mese.

A far uscire tutto allo scoperto era stata la figlia dell’uomo, operaio, residente nel Senigalliese. Prima con le insegnanti a scuola e poi anche con la mamma che da tempo la vedeva cambiata. La donna è riuscita a farsi raccontare cosa accadeva di notte in casa e poi si è rivolta alla polizia per denunciare il marito. Mano a mano è venuto fuori anche della cuginetta. I fatti, più concentrati al 2015, si sarebbero consumati tra settembre e novembre, dentro casa. Le due famiglie vivevano nella stessa palazzina e la nipote andava spesso a casa dello zio. Lì l’uomo ha approfittato di lei, stando alle accuse, più volte. Non solo nel lettone quando c’era anche la figlia, ma anche avvicinandola di giorno e facendosi toccare i genitali dall’11enne che non è mai riuscita ad opporsi.

A testimoniare i fatti subiti ci sarebbero stati anche degli scambi di messaggi con il cellulare, tra le due adolescenti, dove si confidavano di quanto subito. L’imputato, difeso dall’avvocato Germana Riso, ha sempre negato le accuse. Le due minorenni nel processo si sono costituite parte civile con gli avvocati Eleonora Tagliabue e Marianna Fioretti.