Violenze sulla donna: tante le iniziative

Giornata internazionale contro la violenza sulla donna, pioggia di iniziative su tutto il territorio non solo a Cerreto d’Esi in memoria di Concetta (Titti) Marruocco uccisa lo scorso mese dal marito da cui si stava separando. Sabato a Domo di Serra San Quirico saranno disposte le scarpe rosse sulle scale della chiesa fin dal mattino, poi alle 18 saranno accesi dei lumini ad illuminare le scarpe inoltre verrà acceso un fuoco attorno al quale, chi vorrà uomini e donne, si disporranno per leggere poesie e il lungo elenco dei nomi delle donne morte. Pensieri spontanei per Giulia Cecchettin ma anche per le altre 105 donne uccise, per dire tutti insieme "basta!". Anche a Fabriano come a Cerreto d’Esi, Genga, Serra San Quirico e Sassoferrato sabato mattina alle 9,30 appuntamento alla panchina rossa per riflettere insieme. Gli studenti delle scuole superiori saranno poi al cinema Movieland di Fabriano per il film d Paola Cortellesi "C’è ancora Domani". A Cerreto d’Esi in serata la chiusura di una ricca giornata di iniziative con la fiaccolata davanti casa di Titti.