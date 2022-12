Violino e pianoforte sulle note di Schubert

La grande musica classica romantica di scena al Teatro Gentile di Fabriano. E’ qui che stasera (ore 21, info e biglietti 07323644 e www.vivaticket.com) risuoneranno le note della Sonata in la minore D385 per violino e pianoforte di Franz Schubert, le Tre Romanze Op.22 di Clara Wiek-Schumann e la Sonata in la minore n.1 per violino e pianoforte di Robert Schumann. A interpretarle saranno Gaia Trionfera (violino) e Maddalena Giacopuzzi (pianoforte), in un concerto promosso dal Comune e dall’AMAT. Trionfera si è avvicinata molto presto alla musica. Nel 2010 è stata ammessa con borsa di studio completa alla Scuola di Musica di Fiesole. Sempre con borsa di studio, ha continuato gli studi all’Accademia Dora Schwarzberg di Vienna. Come solista e musicista da camera è vincitrice di diversi premi, festival e concorsi, tra i quali il ‘Vienna Grand Prize Concorso Virtuoso’, grazie al quale ha suonato nel rinomato Gläsenersaal di Musikverein. Dal 2015 tiene concerti in Italia, Austria, Paesi Bassi e Stati Uniti, come solista e musicista da camera. Ha registrato per la Sony Productions e la Bayerischer Rundfunk. Maddalena Giacopuzzi si è diplomata al Conservatorio Dall’Abaco di Verona col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore e una borsa di studio dell’Accademia Filarmonica. Ha poi conseguito il Diploma accademico di II Livello al Conservatorio Monteverdi di Bolzano (massimo dei voti, lode e menzione d’onore). Ha anche concluso il corso di Alto perfezionamento all’Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma, diplomandosi col massimo dei voti sotto la guida di Benedetto Lupo. Vanta già premi in concorsi internazionali e collaborazioni con orchestre come quella dell’Arena di Verona, la ‘Haydn’ di Trento e Bolzano, la ‘Verdi’ di Milano e la Sinfonica dell’Estado de México.