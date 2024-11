Virginia Raffaele con il suo ‘Samusà’ di scena alle Muse

Ultima replica per lo spettacolo ‘Samusà’ di Virginia Raffaele, in scena questo pomeriggio alle ore 16.30. Il racconto si nutre dei ricordi dell’artista e di quel mondo fantastico in cui è si è svolta la sua infanzia reale: il luna park. Da lì si sviluppa quel modo tutto suo di divertire ed emozionare, stupire e commuovere.

Questi i prezzi dei biglietti; platea poltronissime euro 38 (ridotto euro 34, ridotto giovani euro 25); platea poltrone euro 36 (ridotto euro 32; ridotto giovani euro 20); prima galleria euro 34 (ridotto euro 30; ridotto giovani euro 15). Info: biglietteria delle Muse (07152525), aperta oggi dalle ore 15.30.