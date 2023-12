"Virna Lisi. Diva e antidiva": a Jesi una mostra sulla grande attrice

"Virna Lisi. Diva e antidiva": in arrivo nella sua città, Jesi, una mostra e un volume per celebrare l’attrice. Nei giorni scorsi al Torino Film Festival la presentazione della mostra che si aprirà il 15 dicembre a palazzo Bisaccioni e sarà visitabile fino al 5 maggio.

A organizzarla la fondazione Cassa di risparmio di Jesi, la fondazione centro sperimentale di cinematografia e la fondazione Virna Lisi. Una completa esposizione dedicata all’attrice nella sua città d’origine (in realtà è nata ad Ancona ma da una famiglia originaria di Jesi dove è cresciuta) ideata dal segretario generale della Fondazione Carisj Mauro Tarantino (presente nei giorni scorsi a Torino per la presentazione dell’evento) e curata da Bruno Di Marino, storico dei media e docente all’Accademia di Belle Arti di Roma.

L’esposizione è realizzata anche grazie all’importante contributo di materiali audiovisivi e fotografici provenienti dagli archivi del centro sperimentale di cinematografia e di ulteriori immagini e materiale documentario fornito dalla fondazione Virna Lisi.

Il sottotitolo "diva e antidiva" allude alle due facce del pianeta Virna Lisi: da un lato l’attrice di cinema, tv e teatro. Sei Nastri d’argento, un premio per migliore interpretazione femminile a Cannes, quattro David di Donatello. Un modello di bellezza aristocratica, elegante ma decisa che ha fatto innamorare anche Frank Sinatra. Dall’altro Virna Lisi era donna schiva e riservata, pronta a rinunciare allo star system ma non agli affetti della famiglia. Due aspetti che hanno fortemente caratterizzato la personalità dell’attrice. La mostra, vanta il patrocinio del ministero della cultura, di Rai Marche, della Regione Marche e del Comune di Jesi. La mostra vuole rendere omaggio alla grande attrice italiana cresciuta proprio a Jesi prima di trasferirsi a Roma e intraprendere, giovanissima, la sua carriera.

La mostra ricostruisce le vari fasi restituendo al pubblico anche la dimensione privata e familiare della Lisi. "Non abbiamo avuto esitazioni a renderci disponibili, propositivi e attivi - ha sottolineato Stefano Iachetti, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia -. Crediamo nella forza della sua figura. Quella di un’interprete che sapeva indossare la bellezza in modo personale, con naturalezza incredibile, e che ci ha insegnato come si possa conciliare un lavoro come quello dell’attrice mantenendo saldi i propri valori familiari".

Sara Ferreri