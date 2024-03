Virtus Civitanova, una sconfitta che fa male

NUOVO BASKET AQUILANO

VIRTUS CIVITANOVA

NUOVO BASKET AQUILANO: Compagnoni 10, Caldarelli ne, Nardecchia M. ne, Aristotile, Nardecchia N. 3, Volpe 8, Miconi ne, Antonini, Tuccella 9, Cecchi 24, Caridi 15, D’Ambrosio Angelillo 7. All. D’Addio

VIRTUS CIVITANOVA: Arienti 28, Bini 4, Botteghi 4, Felicioni, Vallasciani 5, Cicconi Massi 13, Fermani ne, Bazani 11, Micalich 9, Seri ne. All. Schiavi

Arbitri: Giambuzzi e Rizzuto

Civitanova non centra l’impresa. Al termine di un match che la squadra di Schiavi ha a lungo condotto sul campo del Nuovo Basket Aquilano arriva una sconfitta che fa male. La gara. A caccia dei punti salvezza. Civitanova si è presentata alla sfida salvezza sul campo del Nuovo Basket Aquilano con la volontà di provare a chiudere il discorso per la permanenza in B. Il primo quarto è tutto dei padroni di casa che partono subito avanti sul 29-20, nel secondo quarto però Civitanova sorpassa. Nell’ultimo quarto però non basta la sola verve di Arienti con gli abruzzesi che nelle fasi decisive vincono per 76-74.