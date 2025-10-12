Virus Usutu a Fossatello: "Niente panico"

Un ampio raggio ricompreso in un’area di 400 metri dal punto di rinvenimento. E’ quella del Fossatello – alla periferia di Falconara – soggetta a una disinfestazione adulticida dov’era stata rilevata la presenza del virus Usutu in un pool di zanzare.

L’intervento è stato completato ieri mattina. Si era reso necessario dopo la comunicazione inviata dall’Azienda sanitaria territoriale di Ancona al Comune falconarese, e diffusa sui canali istituzionali dell’Ente venerdì.

Un intervento che dovrebbe essere ripetuto nei prossimi giorni. Come anticipato ieri sul Carlino, per fortuna non sono stati rilevati casi di infezione tra le persone. Ma, d’intesa con l’amministrazione, le autorità sanitarie avevano ritenuto fosse importante attuare l’operazione di bonifica, seppure a scopo precauzionale.

Il Comune di Falconara, infatti, aderisce da anni al monitoraggio delle zanzare al fine di prevenire la diffusione di eventuali virus. Iniziative portate avanti d’intesa con l’Ast e con l’Istituto zooprofilattico Umbria-Marche. "Il monitoraggio costante ci consente di individuare tempestivamente eventuali criticità, e di intervenire con disinfestazioni mirate quando necessario – spiega l’assessore all’Ambiente Elisa Penna –. Si tratta di un approccio indicato chiaramente dall’Ast, che prevede un uso responsabile e selettivo dei prodotti".

In concomitanza dei trattamenti di disinfestazione adulticida al Fossatello – una zona campestre alle spalle dell’aeroporto internazionale di Ancona, non distante da un laghetto artificiale – per debellare la presenza del virus Usutu nel pool di zanzare, il Comune aveva ricevuto dalla ditta esecutrice alcune raccomandazioni, poi rese pubbliche ai cittadini, come quelle di tenere porte e finestre chiuse e non lasciare indumenti all’aperto, evitare l’utilizzo del giardino da parte dei bambini e degli animali nelle sei ore successive al trattamento (iniziato intorno alle 7 di ieri), attendere almeno due giorni prima di consumare ortaggi e frutta interessate dall’intervento,e aspettare almeno due giorni prima di innaffiare il giardino, oltre a non sostare o transitare durante l’intervento. Da non dimenticare anche il Regolamento comunale di Polizia urbana che, ricorda il Comune di Falconara, obbliga ad evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana, a provvedere allo svuotamento di sottovasi e altri contenitori in cui possa accumularsi acqua, e ad effettuare la pulizia e il trattamento dei tombini di raccolta delle acque piovane nelle proprietà private. Prescrizioni del Regolamento che, se violate, possono comportare una sanzione amministrativa di 200 euro.

Giacomo Giampieri