"Virus Usutu, l’emergenza ora è rientrata"

Non sarà necessario un secondo intervento di disinfestazione adulticida nella zona del Fossatello. Ne dà notizia l’assessore all’Ambiente Elisa Penna, dopo che negli scorsi giorni era stata riscontrata la presenza del virus Usutu in un pool di zanzare.

Circostanza, questa, che in seguito alle attività preventive di controllo del territorio aveva comportato un intervento urgente in un raggio ricompreso in un’area di 400 metri dal punto di rinvenimento. Si trattava di un’area rurale alle spalle dell’aeroporto internazionale di Ancona, non distante da un laghetto artificiale.

Per fortuna non erano stati registrati casi di infezione del virus nelle persone. Tuttavia, d’intesa con l’Azienda sanitaria territoriale, il Comune di Falconara aveva ritenuto fosse opportuno effettuare una bonifica, scattata alle prime ore dello scorso sabato mattina. Successivamente era emersa la possibilità di effettuare una seconda disinfestazione per debellare completamente la presenza del virus nelle zanzare, a distanza di qualche giorno dalla prima.

La quale, tuttavia, non servirà. "Il monitoraggio da parte dell’Ast è continuo, e prevede la comunicazione ai Comuni solo in caso di positività. In merito all’ultimo aggiornamento richiesto dal Comune – è il commento dell’assessore Penna, che rassicura –, nell’ambito del ‘Piano di sorveglianza West Nile Disease e Usutu 2020-2025’, è stato confermato che non sono state rilevate uova di zanzare moleste, potenziali vettori di virus patogeni per l’uomo quali West Nile e Usutu. Sulla base di questi riscontri, al momento non si rendono necessari ulteriori interventi di disinfestazione adulticida".

La situazione, dunque, è rientrata alla normalità. Ma proprio nell’ambito del monitoraggio continuo (e preventivo), non cesseranno le iniziative portate avanti d’intesa con l’Ast di Ancona e l’Istituto zooprofilattico Umbria-Marche.

Giacomo Giampieri