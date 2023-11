"Visintini, dieci iscritti per riaprire il diurno"

Si cercano almeno dieci iscritti affinché il Centro diurno Visintini, chiuso dalla pandemia, possa riprendere regolarmente la sua attività. L’annuncio, ieri, è stato dato dal Comune e dalla Cooss Marche, la realtà che gestisce la struttura rivolta agli anziani autosufficienti e non autosufficienti di via Flaminia. L’interruzione del servizio era stata oggetto, nei mesi passati, di interrogazioni e accese discussioni in Consiglio. Nel marzo scorso, però, non era stato raggiunto un numero congruo di utenti al fine di riaprire il Centro. Dunque, ecco la novità. "L’amministrazione ha avviato un confronto con la Cooss Marche, che gestisce il Visintini, affinché venisse riaperto il Centro diurno dopo l’emergenza Covid – spiega l’assessore ai Servizi sociali Ilenia Orologio, che sta monitorando la questione assieme al sindaco Stefania Signorini –. Questa struttura è molto importante, perché permette di rispondere alle esigenze delle famiglie aiutandole nella gestione quotidiana dei loro familiari con un’offerta molto ampia, sia a livello socio sanitario che a livello pratico e organizzativo. Abbiamo voluto fortemente questa apertura e invitiamo tutti i cittadini a effettuare la preiscrizione, in modo da raggiungere il numero minimo per far ripartire il centro". Il Centro fornisce assistenza alberghiera e psicologica, attività di animazione nel tempo libero con possibilità di riattivazione psicomotoria e ginnastica dolce oltre ad assistenza infermieristica. Risponde a bisogni di cura, mantenimento, riabilitazione psicofisica, protezione sociale e sanitaria di anziani autosufficienti e non autosufficienti con diverse disabilità. "Il personale della struttura è esperto e affiatato, è il contesto ideale per dar vita ad un servizio così importante per il territorio – ha affermato la responsabile della sede Cooss di Ancona, Marta Zepparoni -. Le competenze del personale infermieristico si aggiungono a quelle di altri professionisti che operano nella struttura". Il Centro resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30. Il trasporto sarà gratuito, a carico della Cooss Marche, per i residenti di Falconara, solo con il raggiungimento di almeno 20 iscritti. La retta giornaliera per gli utenti residenti a Falconara e nell’Ambito sociale 12 ammonta a 39,85 euro (37,95 + Iva 5 per cento). Per i non residenti l’importo è di 48,78 (46,46 + Iva 5 per cento). Per info si può contattare il Comune ai numeri 0719177572, 0719177831, 0719177836 oppure inviare una email a frontofficesociale@comune.falconara-marittima.an.it.