"VisionAria", circo e danza aerea. Sul palco c’è l’arte degli acrobati

È dedicato al mito, ai suoi racconti fuori dal tempo di dee e dei, eroi ed eroine, ninfe e mostri, lo spettacolo conclusivo della scuola di circo e danza aerea VisionAria di Ancona. ‘Mythos, i movimenti dell’anima’, va in scena oggi (ore 16 e ore 20; ingresso 10 euro; gratuito fino a 5 anni) al Teatro Panettone. "Il mito greco è innanzitutto racconto fuori dal tempo e dallo spazio, ma che ci parla ancora oggi, è dentro di noi, è un regno di ombre esiliate ma mai scomparse – spiega Valeria Mastropasqua, regista e coreografa dello spettacolo. È nell’antico rituale del teatro che ci ritroveremo ad immaginare e impersonificare alcuni dei suoi protagonisti, a volte in modo più serio altre più ironico, il mito potrà forse riprendere i suoi spazi e rivendicare la sua autenticità e noi, con la nostra anima, ci faremo attraversare da lui e dai suoi movimenti, in quanto soffio vitale, energia interna della natura e di ogni umana pulsione e passione’. Fondato nel 2008 da Valeria Mastropasqua, VisionAria è un progetto che si è specializzato nella danza aerea, grazie alla collaborazione di diversi artisti. La sua predilezione per lo spazio aereo e verticale è ciò che produce una diversa visione delle cose, un cambio di prospettiva che illude e fa sognare. Il suo uso degli attrezzi circensi si basa, sulla scia del nouveau cirque francese, su una ricerca artistica che mira a fare emergere non solo il virtuosismo degli acrobati ma anche l’originalità del loro utilizzo e i messaggi che portano con sé. In questi anni VisionAria si è esibita come compagnia nei contesti più svariati; festival di arte di strada e arti performative, eventi teatrali, rassegne artistiche, manifestazioni pubbliche, feste medievali e molto altro. Al suo interno anche i progetti di Circo sociale come lo Shake Circus, che partecipa alla rete nazionale Altro Circo, che vede il circo come strumento pedagogico educativo. La scuola VisionAria Nuovo Circo per il secondo anno ha dimostrato il suo impegno sociale donando un premio della Lotteria solidale del Centro Papa Giovanni XXIII a sostegno dei disabili. Oggi saranno ospiti i volontari del Centro, che promuovono autonomia e inclusione attraverso la lotteria. Prevendite in via Gabrielli 5. Info e prenotazioni: 3495432192 e massimo@visionaria.org.