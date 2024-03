"Visionario", la mostra di Bartocci

Inaugurata ieri e aperta fino al 26 maggio la mostra di Ezio Bartocci, "Visionario. Viaggio tra sacro e profano": l’esposizione si tiene contemporaneamente al museo delle arti monastiche "Le stanze del tempo sospeso", nel chiostro di San Francesco e nella chiesa di San Michele, tre luoghi che rappresentano non soltanto il legame di Serra de’ Conti con il sacro ma pure con la propria identità come comunità. Ingresso gratuito con orari dal martedì alla domenica 10.30-12.30 e 16.30-19.30. Tempo, memoria, passato e presente: tutto questo fa da filo conduttore alla esposizione delle opere di Bartocci integrate all’interno di luoghi interpreti di una storia secolare che restituisce un senso di comunità nella quale il borgo di Serra de’ Conti ancora oggi si riconosce. Bartocci, classe 1948, artista poliedrico, insieme grafico e pittore, tratta soggetti sacri ma in maniera che si potrebbe definire laica, collegando spesso le tematiche con avvenimenti contemporanei. Come scrive nella presentazione del catalogo della mostra Bonita Cleri, Bartocci "dimostra di sapere trattare il sacro con ironia ed allo stesso tempo rispetto, conferendogli una dimensione alta soprattutto per essere collegato alla complessità del quotidiano. La visita alla mostra rappresenta un’esperienza in grado di suscitare tante e differenti emozioni nel pubblico".

a. p.