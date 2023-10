Visita a sorpresa del premier. Il Pd polemizza con il sindaco

Il capogruppo del Pd Dario Romano sulla visita a sorpresa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Noi non siamo stati avvisati". Gli Amministratori della città sono stati avvisati poco prima della visita informale: il sindaco senza assessori, era accompagnato solo dal responsabile del cerimoniale del Comune Marcello Liverani. "Chissà se le presenze della presidente Meloni e del ministro Fitto saranno in grado di far rimuovere quel benedetto cavo e far partire la demolizione del ponte Garibaldi – spiega Romano in un post - Ovviamente, anche in questo caso, sebbene la visita sembra non sia stata programmata, non vi è stato alcun avviso ai consiglieri comunali di opposizione. Avrei suggerito comunque anche una visita nell’entroterra, per vedere lo stato dell’arte post alluvione 2022. Magari domani (ieri), dopo Acqualagna, un salto a Cantiano, chissà".

Il premier ha pernottato con la figlia Ginevra all’hotel Terrazza Marconi, mentre parte del suo staff si è fermato all’hotel Raffaello. Ieri mattina in molti l’hanno attesa sotto l’albergo da cui è uscita poco prima delle 11 per raggiungere Acqualagna, tra cori e applausi dei presenti. Domani dovrebbero partire le operazioni di demolizione di ponte Garibaldi.