Visita al Centro di Formazione Aviation English AM di Loreto: l'Aeronautica Militare apre le porte

L’Aeronautica militare ha tagliato il prestigioso traguardo dei 100 anni lo scorso 28 marzo. In occasione di questo storico evento, l’Aeronautica Militare organizza una gara podistica, denominata "Corsa del Centenario", che prenderà il via domani alle 10 in circa trenta Basi distribuite su tutto il territorio nazionale. Anche il Centro di Formazione Aviation English AM di Loreto parteciperà all’evento con il supporto della Grottini Team di Recanati, dell’Us Acli di Macerata, della Nuova Podistica Loreto e con il patrocinio del Coni Regionale. Sarà una giornata dedicata allo sport e alla condivisione, ove tutti gli atleti partecipanti potranno confrontarsi in una gara competitiva di 10 chilometri o trascorrere una parentesi d’allegria con la passeggiata per famiglie: la "Family run" di cinque. Dalle 16 alle 18 il Centro sarà aperto al pubblico per visitare le strutture, la mostra fotografica sull’Onfa, i simulacri e le aree storiche.