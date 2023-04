Ancona, visita annullata il giorno prima: "Mio padre è malato oncologico”

Ancona, 4 aprile 2023 – La visita approfondita di controllo annullata il giorno prima: paziente oncologico lasciato a se stesso senza spiegazioni. Succede ad Ancona, nel più grande ospedale delle Marche, quello di Torrette, dove un pensionato anconetano ha visto la sua tac semestrale, fondamentale per indicare la strada della malattia e dell’annessa cura, cancellata all’ultimo momento:

"Stamattina (ieri, ndr) – racconta la figlia del paziente – mi è arrivata una telefonata dal reparto di radiologia dell’ospedale di Torrette: ‘La tac di suo padre è stata rimandata’. Non potevo crederci. Non si tratta di una semplice tac come fatto da altri pazienti, ma di esami diagnostici che vanno preparati per tempo attraverso una serie di test ed esami. Ripeto, era tutto programmato, aveva fatto il prelievo di sangue per la creatinina in modo da tarare la dose del contrasto. Mancava solo quella e per sei mesi sarebbe stato tutto a posto, invece tutto cancellato. Quando ho chiesto quale fosse il motivo della cancellazione mi è stato risposto genericamente ‘Purtroppo abbiamo avuto problemi tecnici, succede’. Lei non può capire i problemi che ciò comporta. Tra l’altro non è stato possibile, in quel momento, capire quando la tac sarebbe stata riprogrammata. Io non lavoro in sanità, ma proprio a causa dei problemi di mio padre ho iniziato a capire cosa sta succedendo. Ogni volta c’è un problema, un disguido, ma qui si sta giocando sulla pelle delle persone".

Il nodo delle cure in sanità, strettamente collegato ai tempi di attesa, sarà la chiave del futuro del nostro sistema. La Regione ha deciso di apportare delle modifiche al sistema attraverso il nuovo Piano Sociosanitario, ma intanto la situazione negli ultimi anni è andata progressivamente deteriorandosi: "Qui il problema non è più solo a diagnostica e non credo che sia solo la mia famiglia ad essere sfortunata sul fronte salute – aggiunge la figlia del pensionato oncologico a cui è saltata la tac di controllo – Una visita allergologica di una parente stretta, andava prenotata entro 120 giorni perché aveva la lettera della classe P (Programmabile, ndr). Lei ha chiamato più volte per fissare la prova ma non c’è stato verso, né tra 120 o 240 giorni, nulla: le agende erano tutte chiuse. E funziona così per qualsiasi esame".