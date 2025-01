Visita del presidente Fontana. Marche e Lombardia ora vicine: "Qui siete i turisti più numerosi. Avanti con progetti comuni"

Milano-Ancona, andata e ritorno. Cortesie istituzionali e occasioni di sviluppo. Oltre alle connessioni aeree e ferroviarie, da ieri Marche e Lombardia sono ancora più connesse, quasi in simbiosi. La visita del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ieri a Palazzo Raffaello per un confronto col suo omologo, Francesco Acquaroli, ha consentito di cementare un rapporto fatto di amicizia e soprattutto di sostanza: turismo, internazionalizzazione, filiere produttive, ma ovviamente anche imprenditoria, trasporti, sanità e formazione sono stati i temi principali al centro dell’incontro tra i due presidenti.

Fontana e il modello lombardo: "Il nostro è un modello in continua espansione e possiamo dire che le Marche già fanno parte di questo modello – ha detto il presidente Fontana – Questione di sussidiarietà, di collaborazione tra pubblico e privato in economia, in sanità e in altri ambiti. Insieme, facendo affari dopo aver allargato gli orizzonti mondiali. Le richieste di collaborazione dall’estero aumentano, ieri, ad esempio, ho avuto un interessante incontro con l’Ambasciatore del Kuwait".

Nel 2024 gli arrivi dei lombardi nelle Marche per turismo sono stati 450mila, un quinto del totale, e si stima che le presenze siano state circa 2.5 milioni. Questo per inquadrare quanto sia strategica la linea che conduce dal nord lombardo al centro marchigiano "anche se voi in percentuale alla popolazione avete molte più piccole e medie imprese di noi" ha ammesso Fontana.

A suo agio anche il presidente Acquaroli che, a margine dell’incontro di ieri, ha annunciato che il bando per i voli dal ‘Sanzio’ sarà realtà entro la prossima primavera, prima di intervenire sull’evento: "I punti di incontro tra le nostre regioni – ha affermato Acquaroli – sono il tessuto economico e il tessuto sociale. Condividiamo gli stessi obiettivi e le stesse esigenze: crescita sui mercati internazionali, crescita in innovazione, ricerca e sviluppo. Due realtà omogenee e simili, se non per dimensioni, essendo la Lombardia molto più grande, certamente per vocazione, con l’obiettivo di tutelare quella piccola e media impresa che è il grande patrimonio che ha permesso alla nostra regione e all’Italia in generale di diventare protagonista al mondo. Per le Marche questa collaborazione è una grande opportunità. Fare squadra, fare sistema è fondamentale. Dobbiamo diventare complementari, ciascuno con le proprie specificità, perché diversamente in un’economia globale di scala il rischio è di restare isolati".

E poi il turismo. Acquaroli ha confermato che i turisti lombardi rappresentano un quinto del totale delle presenze registrate da gennaio a novembre 2024: "La Lombardia – ha spiegato Acquaroli – è la prima regione italiana per numero di presenze nelle Marche. Questa leadership e questi numeri importanti vogliamo farli crescere e la disponibilità di un hub internazionale ci aiuta sia per arricchire il mercato turistico che per presentarci sui mercati esteri. Dobbiamo dunque tenere vicini i territori e soprattutto cercare di valorizzare quei punti di incontro che fanno la differenza".

Come rendere più vicine le distanze? Ne ha fatto cenno il governatore della Lombardia. Lo scambio reciproco e la collaborazione tra Marche e Lombardia si consolida grazie anche alla disponibilità dei voli di continuità: "Stamattina sono arrivato qui – ha dichiarato Fontana, ricordando che nel 2021, sempre nell’ambito del collegamento aereo, era stato Acquaroli a volare a Milano – con un volo comodissimo. Le infrastrutture e i collegamenti rappresentano uno degli elementi basilari e l’opportunità offerta dal volo da e per Milano rende agevole i rapporti consentendo di lavorare e tornare comodamente in giornata".