Visita dell’Arma alla casa di riposo

Sono state numerose le iniziative messe in atto dalla Compagnia dei carabinieri di Senigallia in questi giorni di festa, per rammentare la vicinanza dell’Arma alle comunità in occasione delle festività natalizie. Particolare attenzione è stata dedicata alle persone anziane e più fragili. Dopo la campagna informativa sulle truffe agli anziani che si è svolta da ottobre a dicembre, i militari sono andati a portare la loro vicinanza e gli auguri agli ospiti di alcune strutture del territorio. Ad Ostra i militari hanno visitato la casa di riposo della Fondazione ‘Moroni Antonini Morganti’ dove hanno partecipato al pranzo di Natale assieme agli anziani ospiti che hanno apprezzato la loro presenza e la vicinanza dimostrata. A Montemarciano invece sono andati nella residenza protetta per anziani e hanno consegnato panettoni. Ma i controlli non si fermano e i militari stanno effettuando servizi a piedi in centro storico, con l’uniforme completa di mantella, per rinsaldare i valori dell’Arma. Un’iniziativa singolare e molto gradita dai senigalliesi che si sono fermati per osservare i militari e per scattare qualche selfie insieme a loro. Nei prossimi giorni i controlli saranno intensificati, soprattutto in vista del weekend di Capodanno.