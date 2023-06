Visita dermatologica e otorino: niente posti in regione

Un controllo dermatologico periodico, e una visita otorinolaringoiatrica da fare entro 10 giorni. La risposta che arriva dal Cup è ormai sempre la stessa: "Non c’è posto in tutta la regione Marche".

E’ quanto si è sentito dire uno jesino di mezza età che si è rivolto al Cup per le diagnosi e le cure del caso.

"E’ mai possibile che in tutte le Marche non ci sia un posto nemmeno tra un anno e mezzo o due? A pagamento le stesse visite le potrei fare in pochi giorni e negli ospedali pubblici. Lo trovo davvero incredibile in uno Stato che si vanta di avere una sanità pubblica. Di fatto ci si trova costretti a rivolgersi al privato e non tutti possono permetterselo con questa inflazione alle stelle".

Si tratta dell’ennesimo caso di liste di attesa pressochè inaccessibili segnalate dal Carlino. Bisogna ricordare che in caso di priorità nell’impegnativa però il Cup prevede la possibilità di inserire il paziente nelle liste cosiddette di pre appuntamento tramite le quali deve essere individuato un appuntamento nei vari ospedali, entro i tempi indicati dal medico di medicina generale.