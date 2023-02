Il Museo Tattile Omero di Ancona oggi (ore 17:30) in occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, organizza "Un caffè per due", un’insolita e originale attività da fare rigorosamente in coppia. Nello spazio che ospita la Collezione Design verrà raccontata la storia della moka Bialetti e della 9090 della Alessi, le due caffettiere più famose al mondo. In laboratorio, poi, le coppie partecipanti all’iniziativa realizzeranno con l’argilla due tazzine da caffè, da personalizzare per renderle uniche e simbolo d’amore. Le tazzine, a casa, renderanno il momento del caffè un modo per dire ‘mi piace stare con te’. Per questa attività è consigliata la prenotazione al numero 3355696985 perché i posti sono limitati (massimo 20. Il costo: 5 euro a partecipante.