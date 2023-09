Visita guidata alla storica Rocca e aperitivo al tramonto

Doppio appuntamento di rara suggestione oggi ad Offagna. E la visita guidata alla celebre Rocca medievale del paese accompagnata da un aperitivo all’ora del tramonto (dalle ore 19 alle 21). I partecipanti all’iniziativa potranno godersi il panorama da uno dei punti più suggestivi del borgo. Un’occasione da non perdere per chi ama immergersi in atmosfere affascinanti. Il ristorante Dalle Donzelle proprrà un menù legato al territorio e alla tradizione, ma che non manca di originalità ed innovazione, tra salumi, formaggi, confetture e pane con grani antichi macinato a pietra, condito con pomodorini e ‘foje’ di campo ripassate in padella.

Per prendere parte all’evento è necessario prenotarsi telefonando al numero 3921302383 oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]. Prezzo a persona: 20 euro (bambini fino a tre anni gratuito; dai quattro fino ai diciassette anni 10 euro).