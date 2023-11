Visita guidata nel vitigno Lacrima con degustazioni

Visita guidata con immersione nel foliage del vitigno Lacrima con degustazione itinerante oggi e domani a Morro d’Alba.

Una wine experience di San Martino, quando ogni mosto diventa vino, una passeggiata alla scoperta del patrimonio storico, culturale e artistico del borgo di Morro d’Alba, osservando il paesaggio e la campagna in foliage e contemporaneamente la conoscenza del vino prodotto nel suo territorio.

I partecipanti saranno dotati di calici e sacchetto da appoggiare al collo e condotti per una visita guidata in giro per il borgo, alla scoperta dei suoi tesori nascosti, fra la narrazione di aneddoti, leggende e il ricordo di personaggi del luogo realmente esistiti.

In quattro suggestive postazioni verranno invitati ad assaggiare il vino. La visita guidata con degustazione itinerante è prevista oggi e domani dalle 10.30 alle 12. Prenotazione obbligatoria (costo 5 euro): 328 5487491.