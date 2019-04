Ancona, 18 aprile 2019 - La sanità lumaca è talmente democratica che non guarda in faccia nessuno, nemmeno un’ultracentenaria a cui viene negata la possibilità di effettuare a breve termine un’ecografia addominale. «Ieri mattina – racconta la pensionata fabrianese Loretta Bartocci – mi sono presentata al Cup, il centro di prenotazioni dell’ospedale Profili di Fabriano per chiedere un’ecografia al fegato per mia madre Ida Cucco di 102 anni. L’operatore di turno mi ha riferito che per tutto il 2019 non ci sono posti liberi per effettuare un esame del genere non solo a Fabriano, ma in tutte le Marche».

Il timore, ora, è che un’attesa di diversi mesi possa sensibilmente aggravare le condizioni della nonnina. «Ormai da quattro anni – spiega la figlia – le è stato applicato un drenaggio biliare con cui convive. Periodicamente la sua situazione va controllata e nei giorni scorsi ci siamo rivolti ad un medico radiologo di Ancona che ha consigliato e sollecitato l’effettuazione di questa visita».

Ecco, allora, spuntare il piano B. «Se il contesto è davvero destinato a rimanere questo, la scelta obbligata sarà di rivolgersi agli esami a pagamento per i quali sono straconvinta si trovi posto nello spazio di pochissimi giorni. Se serve lo faremo perché la priorità assoluta è di tutelare la salute di mia madre. Ma non si può arrivare al punto praticamente di costringere la gente ad avvicinarsi alle strutture private o magari a quegli stessi medici che sotto l’egida dell’ente pubblico non possono operare, mentre quando indossano il camice di professionisti privati per le visite a pagamento hanno tempo e modo di effettuare i medesimi controlli».

Dunque, le liste di attesa sempre più snodo cruciale di una sanità pubblica a cui si chiedono certezze anche e soprattutto sui tempi. Troppo dilatati per alcuni utenti come nel caso in questione, ma che non sarebbero affatto biblici per la Regione secondo cui «per la fascia con termine massimo di 180 giorni pur non essendo prevista la misurazione ministeriale sul rispetto dell’attesa, l’ente ha comunque scelto di controllare l’andamento dell’offerta. In base ai dati del 2018, sulle 43 prestazioni monitorate dal Ministero, 29 di diagnostica e 14 di visite specialistiche, nel primo caso, per oltre 20 di queste superiamo il 90% di risposta e, per le visite, la quasi totalità. In coerenza con la delibera 640 di maggio 2018 in Asur si stanno integrando le azioni per ridurre le liste d’attesa. In particolare si è provveduto all’ampliamento dell’offerta della presa in carico del paziente compresa quella della donna con problematiche senologiche».