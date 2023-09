Visite al Fabriano Paper Pavilion . Porte aperte nel weekend ai cittadini

A fine mese il Fabriano Paper Pavilion aprirà le porte ai cittadini che potranno visitarlo gratuitamente sabato e domenica della prossima settimana. Fondazione Fedrigoni Fabriano è protagonista delle giornate europee del Patrimonio (European Heritage Days), il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, che quest’anno prende il titolo di "Patrimonio InVita". L’ultimo weekend di settembre, gli appassionati della storia della carta e del patrimonio culturale, storico e artistico fabrianese potranno lasciarsi incantare dal fascino di oltre 500 metri lineari di documenti – 1.500 filigrane, 1.200 fotografie storiche, oltre 3.000 volumi – e di 10mila strumenti per la fabbricazione della carta a mano e a macchina dalla fine del 1700 ad oggi, a testimonianza degli oltre 750 anni di cultura cartaria di Fabriano. Realizzato da Fondazione Fedrigoni Fabriano nel complesso storico delle Cartiere Miliani, curato da Umberto Giovannini, il Pavilion è un percorso poetico che prende corpo grazie alle costruzioni iconografiche delle artiste Gianna e Maria Pina Bentivenga, al progetto di allestimento e ombre di Anusc Castiglioni e alle luci di Massimo Zanelli. Inoltre, sarà possibile visitare anche un nuovo gioiellino: il laboratorio di conservazione e restauro della carta, curato da Stefania Zeppieri, allestito recentemente dalla Fondazione "per rispondere all’esigenza di dedicare ancora più attenzione alla prevenzione e al mantenimento del patrimonio cartaceo, creando a Fabriano uno spazio specifico che sia anche un punto d’incontro tra diverse competenze e settori della ricerca".