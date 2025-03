Visite alle donne con beffa a Osimo

Una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie respiratorie e rivolta alle donne in vista della festa dell’8 marzo. Doveva essere gratuita, come pubblicizzato dall’iniziativa "Il respiro delle donne", diffusa dall’Inrca di Osimo, ma chi è andato ha dovuto pagare. Proprio così. Diverse utenti hanno rinunciato, per principio. Se si diffonde una giornata di prevenzione senza costi per le pazienti perché poi chiedere dei soldi? A chi si è recato in ospedale, con tanto di prenotazione e impegnativa medica che veniva richiesta come unico requisito per poter accedere alla visita, è stato scandito bene a chiare lettere: "Lo sa che si deve pagare?". Le donne sono rimaste basite, alcune si sono proprio arrabbiate e hanno minacciato lettere di protesta da indirizzare alla direzione. La risposta dell’utenza è stata chiara: "No, non lo sapevamo, è pubblicizzato come gratuito". A quel punto è stato spiegato loro che la decisione di farlo a pagamento sarebbe arrivata ieri mattina e non dipendeva dal personale presente.