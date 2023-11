Visite guidate con gli storici all’ex rifugio di Santa Palazia

Nell’ambito delle cerimonie organizzate per la commemorazione dei defunti, questa mattina (ore 11.15) in via Birarelli, presso l’ex rifugio delle carceri di Santa Palazia si terrà la deposizione di una corona.

Seguirà il saluto delle autorità e l’apertura del sito alla cittadinanza in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino. Sono previste visite guidate che si svolgeranno a partire dalle ore 10.15, a cura degli storici Sergio Sparapani e Claudio Bruschi.

Il convento di Santa Palazia costruito nei primi anni del 1600, nel 1810 con la soppressione degli ordini monastici da parte di Napoleone Bonaparte, fu chiuso: la sua chiesa fu riaperta nel 1827 con il nome Santa Maria degli Angeli. Nel 1864 il complesso diviene sede di un istituto carcerario. Alle antiche strutture se ne aggiunsero e sovrapposero altre al fine di un miglior funzionamento del carcere. Nel 1849 gli austriaci vi fucilarono il patriota del Risorgimento, Antonio Elia. Nella seconda guerra mondiale, durante il terribile bombardamento del 1 novembre del 1943, quindi esattamente ottanta anni fa, più di settecento persone vi persero la vita, come ricorda una targa affissa sul portone da cui si accede al tunnel.

Ciò accadde principalmente a causa dello spostamento d’aria determinato dallo scoppio delle bombe nelle vicinanze dei due ingressi. I carcerati, infatti, si erano costruiti un rifugio antiaereo al di sotto del complesso. Vi erano due ingressi al tunnel, uno dall’interno per i detenuti, che avevano realizzato quel ricovero con le proprie mani, e uno dalla strada, riservato ai civili; lo stesso rifugio dava riparo anche ai detenuti del vicino carcere dei minorenni. Il tunnel è stato riaperto alle visite esattamente dieci anni fa, nel 2013. Questa mattina questo luogo così carico di storia e simbolo del dramma di un’intera città, potrà essere nuovamente visitato.