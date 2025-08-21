Visite guidate. Domani al via le prenotazioni

Sam, un addio pesante

21 ago 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Visite guidate durante i tre giorni della prossima Festa del Mare, dal 5 al 7 settembre: domani via alle prenotazioni. Si partire dalle 10 di venerdì 22 agosto, al punto informativo turistico di piazza Roma. Le visite sono le seguenti.

Venerdì 5 settembre, ore 17: ‘Tour lungo il waterfront’, da Porta Pia alla fontana dei due soli. Partenza da Porta Pia (durata circa due ore);

Sabato 6 settembre, ore 17: ‘I laghetti e le grotte’, partenza dai Laghetti del Passetto (durata circa tre ore). Comprende la visita di alcune grotte e una presentazione della vita nel mare del Conero a cura di un esperto;

Domenica 7 settembre, ore 17: Trekking ‘Dal mare della Grotta azzurra al mare del Cardeto’, partenza dai Giardinetti di via Panoramica (durata circa 3 ore). Include un intervento di una biologa marina; un monologo (ore 18,30) al Cardeto (zona vecchio faro) dell’attore Max Cimatti e uno show di danza a cura dell’associazione ‘La Luna dance’.

L’Itinerario sarà: Giardinetti di via Panoramica – Grotta Azzurra, ingresso Parco del Cardeto da via Cadore, conclusione all’Anfiteatro Romano. E’ un itinerario con difficoltà media: si raccomanda un abbigliamento adeguato e di munirsi di una riserva di acqua.

I recapiti per prenotare sono direttamente al punto informativo, via mail all’indirizzo edicola.iat@comune.ancona.it o telefono al numero ?+39 339 292 2855 (fino ad esaurimento dei posti disponibili). In collaborazione con i grottaroli dell’associazione Grotte di Monte Cardeto e i grottaroli sotto la piscina del Passetto, oltre alla sezione di Ancona del Club alpino italiano (Cai).

