Visite guidate e show: il programma

"Anfiteatro in scena!" domenica prossima nell’area archeologica tra il Guasco e il Cardeto. E’ l’evento che segna il primo passo verso la definizione di un calendario di iniziative in programma per il prossimo anno, e che vedono l’Anfiteatro romano tra le location privilegiate. La giornata prenderà il via nel tardo pomeriggio, alle ore 18.30, con la visita guidata al sito archeologico, e proseguirà alle ore 19.30 con l’aperitivo offerto dall’Azienda Vinicola Moroder. Alle ore 20.30 nello spazio adiacente la Chiesa di San Gregorio Illuminatore (con accesso in via Birarelli) torneranno a riecheggiare le parole e le note dei grandi classici, con Alessandro Preziosi protagonista del recital ‘Le idi di marzo’. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino e il Comune, con la partecipazione dell’Amat. L’Anfiteatro romano torna quindi ad aprire le sue porte alla cittadinanza dopo un periodo di chiusura durata quindici anni. E ad ospitare eventi come accadeva una volta, con grande successo di pubblico. Basti ricordare il concerto di Eugenio Bennato e della sua band nell’ambito di una delle prime edizioni del ‘Festival Adriatico Mediterraneo’.