"Vita a rischio per colpa delle inefficienze"

Paralisi del reparto di cardiochirurgia, duro l’affondo di Maurizio Mangialardi: "Far rischiare la vita a una persona perché il reparto cardiologia dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche non è in grado di operare. A questo siamo arrivati ad Ancona, dove proprio il reparto di Cardiologia rappresentava fino a pochi anni fa un’eccellenza assoluta a livello nazionale e internazionale". Così il consigliere regionale Dem che riprende la notizia pubblicata l’altro ieri proprio dal Carlino di una 48enne profuga di guerra ucraina, afflitta da una cardiopatia congenita. La donna è stata portata da Senigallia al pronto soccorso di Torrette, ma viste le disposizioni imposte dal vecchio primario cardiochirurgo, il dottor Marco Pozzi, non è stato possibile intervenire. Da qui il trasferimento all’ospedale di Massa nonostante l’eccellenza del Lancisi a Torrette. La 48enne si trova ancora ricoverata nell’ospedale toscano in condizioni stabili. Domani i medici del posto dovranno decidere come intervenire nei suoi confronti. Intanto la eco di quel caso non si è placata, mentre è prevista per la prossima settimana la prova del concorso per nominare il nuovo primario della cardiochirurgia pediatrica proprio al posto di Pozzi: "Purtroppo la drammatica vicenda della donna ucraina affetta da cardiopatia congenita, trasferita addirittura in ambulanza in Toscana dopo essere stata portata inutilmente d’urgenza all’ospedale di Torrette, è l’ennesima dimostrazione del totale annichilimento della sanità anconetana e marchigiana _ commenta il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale _. L’aspetto peggiore è l’indifferenza di questo centrodestra, comunale e regionale, per quanto avviene ormai quotidianamente e sotto gli occhi di tutti. L’indifferenza del presidente Acquaroli, che si mostra infastidito dalle critiche che piovono da tempo sulla sua politica e che si permette di tacciare di ingratitudine gli anconetani, dell’assessore Saltamartini, che ha ammesso candidamente durante il consiglio comunale aperto di lunedì scorso che lui risponde solo alla Lega, e addirittura del sottosegretario alla giunta regionale Aldo Salvi, l’ex primario del Pronto soccorso di Torrette a cui era stato affidato il compito di rilanciare la sanità marchigiana, poi sparito dai radar subito dopo l’avvenuta assegnazione dell’incarico da parte della giunta regionale. Siamo allo sbando totale e non si vedono segnali di una controtendenza. Sono due anni che provo con vari atti consiliari a sollecitare interventi per la ripresa dell’attività chirurgica e diagnostica del reparto".