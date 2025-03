"Vita d’eroe", musiche di Richard Strauss

Un’orchestra di novanta elementi sul palco: un’occasione unica per vivere un’esperienza di musica dal vivo indimenticabile. Questo pomeriggio (ore 17) al Teatro Pergolesi di Jesi la Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana propone al pubblico un concerto davvero imperdibile, ‘Vita d’eroe’, inserito all’interno della stagione sinfonica dal titolo ‘Musicattraverso’.

La vita artistica di Richard Strauss viene condensata, attraverso una potente sintesi musicale, nel suo ultimo, grandioso poema sinfonico, ‘Ein Heldenleben’ (‘Vita d’eroe’, appunto), capolavoro assoluto del Novecento, raramente eseguito per l’impegno tecnico interpretativo e per la vastità dell’organico orchestrale che esso richiede. Forza, sicurezza di idee e precisione di disegno sono gli elementi di questa mastodontica opera, composta nella concezione romantica dell’intrepido idealista.

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, per questa speciale occasione, con i conservatori di Pesaro e di Fermo ha messo insieme un’enorme orchestra di oltre novanta elementi, formato dai professori dell’Orchestra e dai migliori allievi dei due conservatori regionali, diretti da Manlio Benzi, mentre al Primo violino della Filarmonica Marchigiana, Alessandro Cervo, spetta il compito di eseguire l’impervia parte di violino solista che Strauss ha voluto incastonare nella grandiosa partitura della sua opera. Questa importante collaborazione con i due conservatori della nostra regione nasce dalla volontà, da parte della Form, di dare corpo ad uno degli aspetti cardini della sua mission: valorizzare i giovani talenti del territorio.

Adulti e giovani si stringono così entusiasti in un ‘eroico’ abbraccio musicale. Il programma, in apertura, offre un’altra celebre pagina ‘eroica’: l’ouverture ‘Coriolano’ di Ludwig van Beethoven, composta come intermezzo alla tragedia omonima di gusto classicheggiante di Heinrich Joseph von Collin. Una pagina musicale di circa 7 minuti che si impone per la stringata e intensa carica drammatica, ispirata alla leggenda dell’eroe Gaio Marcio, soprannominato Coriolano per aver espugnato l’antichissima città dei Volsci, offrendo loro collaborazione per combattere contro i romani.

Biglietti a 5, 15 e 20 euro, acquistabili al botteghino del Teatro Pergolesi (0731 206888 e biglietteria@fpsjesi.com) oppure online sul sito www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni: www.filarmonicamarchigiana.com.

r. m.