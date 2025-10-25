"Vita grama di un’eroina moderna". Sul palco c’è Alessandra Merico

Nuovo appuntamento con la rassegna ‘Teatro Contemporaneo’ al ‘Panettone’ di Ancona. Questa sera (ore 21) va in scena ‘Vita grama di una eroina moderna’, spettacolo scritto e interpretato da Alessandra Merico. Si tratta di un monologo comico e irriverente al bivio tra teatro e stand up comedy in cui l’artista si rivolge direttamente al pubblico. E’, come si legge nella presentazione, "un viaggio in cui siamo portati a indagare il tema del cambiamento, per esplorarlo e rispondere alla domanda che tutti ci facciamo: chi stiamo diventando?".

Uno spettacolo fuori dagli schemi che invita a riflettere su noi stessi e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo. Sul palcoscenico c’è "una donna divisa tra la necessità di approfondire ogni tematica, di scavare, e perché no anche di soffrire, così come si richiedeva alle protagoniste delle tragedie greche, e la realtà dei tempi moderni, dove sono richieste velocità e superficialità propri del tutto e subito raggiungibile solo attraverso i superpoteri". Alla fine ne viene fuori "un flusso di coscienza leggero e irriverente con cui l’attrice conduce il pubblico in un universo comico e paradossale: donne dipendenti dai social network, improbabili vacanze estive, la chirurgia plastica, le delusioni amorose, le ansie da pandemia, il disagio collettivo, il cambiamento dei gusti musicali moderni, la fama e i reality. Questo è l’arduo compito di una vera eroina moderna".

Leccese classe 1986, Alessandra Merico si diploma all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con la quale rappresenta diversi spettacoli. Nel 2014 scrive e interpreta ‘Fuori Fuoco’ insieme alla cantante Eloisa Atti e ‘La Notte degli Imbrogli’ con la partecipazione di Michele Placido. Prende parte allo spettacolo tratto dal libro ‘Il mio nome è nessuno’ con Valerio Massimo Manfredi (anche autore) e Sebastiano Somma. Nel 2015 è in scena con ‘Ciao Amore…’ insieme ad Athina Cenci. Nel 2016 prende parte a "Scomparsa" per Rai fiction. Nel 2017 pubblica la sua prima raccolta poetica, ‘Contro Venere’. Biglietti in vendita alla Casa Musicale in corso Stamira (071202588), su www.amatmarche.net/biglietterie e www.vivaticket.com. Prenotazioni Whatsapp 3293944326.