Vitellone fugge per le strade e viene abbattuto

Vitellone scappa dalla sua stalla e vaga per le strade di Monsano e dintorni: due pattuglie dei carabinieri e una della polizia locale provano a inseguirlo, fermarlo e riportarlo al proprietario ma non vi riescono. Dopo diversi tentativi di fermare l’animale per le vie secondarie ma anche lungo la Provinciale si è reso necessario il suo abbattimento. Sono stati lunghi minuti di apprensione quelli di venerdì, attorno alle 13, quando il grosso animale, impaurito, ha preso a girare per le strade del paese dopo essere scappato da un’azienda agricola. Increduli alcuni cittadini e automobilisti hanno girato anche un video con il telefonino, video presto divenuto virale sui social network. Oltre ad agenti della polizia locale e carabinieri, sul posto è intervenuto anche il titolare dell’azienda agricola per tentare il recupero ma il vitellone, frastornato, continuava a procedere in mezzo alla strada, seguito anche in retromarcia dalle vetture delle forze dell’ordine le quali tentavano di scongiurare pericoli per i passanti e danni per gli automobilisti. In pochi minuti però, nonostante i tentativi corali di fermarlo, il vitellone ha raggiunto la strada Provinciale della Barchetta, che collega Monsano a Jesi, finendo a pochi centimetri dai mezzi in transito e rischiando di causare incidenti. Di qui la decisione di abbattere e portare al macello il vitellone fuggitivo. A seguire da vicino l’episodio anche il sindaco di Monsano, Roberto Campelli che ha spiegato come l’animale avesse vagato parecchio, piuttosto frastornato. Numerosi sarebbero stati anche i tentativi di avvicinarlo, da parte delle forze dell’ordine e dello stesso proprietario, ma senza alcun successo. Di qui la drastica decisione di abbatterlo ponendo fine ad una situazione rischiosa. Il video della fuga del vitellone e il diffondersi della notizia dell’epilogo ha però scatenato gli animalisti e non solo. Non è mancato, specie sui social network, chi ha protestato contro la decisione di abbattere quel bovino che, secondo alcuni, non avrebbe causato pericoli per le persone in strada e sarebbe potuto rientrare nella sua stalla. Di fatto però il vitellone non abituato a uscire dalla cattività appariva frastornato e confuso e, nonostante l’impegno profuso da tutti, compreso il proprietario, non si è riusciti ad evitare il triste epilogo anticipando di poco la macellazione che per lui comunque era già prevista.

Sara Ferreri