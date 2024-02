Vito Mancuso apre il festival "Le parole della filosofia"

Sarà Vito Mancuso, rinomato teologo, filosofo e scrittore ad inaugurare la ventisettesima edizione della rassegna ‘Le parole della filosofia’, nucleo storico del ‘Festival del Pensiero Plurale’, ideato dal Giancarlo Galeazzi, e di cui oggi è direttore artistico Antonio Luccarini. Domani (ore 21.15) nell’auditorium della Mole (e non più al Teatro Sperimentale, storica sede della rassegna) Mancuso affronterà il tema di quest’anno degli incontri con i filosofi, ‘Percorsi d’Amore’. ‘La portata devastante della crisi sistemica che assedia il presente sul piano dei valori, degli equilibri ecologici, delle stabilità economiche, sociali e politiche - scrive a proposito il professor Galeazzi - apparentemente sembrerebbe relegare il tema dell’amore al margine del dibattito speculativo, vista la drammaticità delle urgenze che chiedono, non soltanto approfondimenti, ma, soprattutto soluzioni improcrastinabili. Ma se è vero che con la filosofia il vivere interroga se stesso, occorre ammettere che le domande più pressanti riguardano proprio eventi fondamentali come appunto è l’amore’. Vito Mancuso E’ autore di numerosi saggi su argomenti quali la filosofia di Hegel, le malattie e il dolore, la natura di Dio, l’anima, l’amore, il pensiero, la libertà, le virtù cardinali, la bellezza, il coraggio, la paura, il senso della vita. Il suo ultimo libro è ‘Non ti manchi mai la gioia’ (Garzanti 2023). Tra le sue opere c’è ‘Io amo – Péiccola filosofia dell’amore’, un libro che lui stesso ha definito ‘il tentativo di dire in poche pagine ciò che non basta una vita intera ad imparare’.